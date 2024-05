Fedez non sarà ospite del nuovo programma di Cattelan | Scelta della produzione dopo il caso Iovino

Cosa è successo davvero fra Cristiano Iovino e Fedez ? Sono in tanti a chiedersi quale sia la verità rispetto alla rissa fuori dal The Club di Milano. Negli ultimi giorni, Fedez – raggiunto al Salone del Libro di Torino – si è completamente ...

Oltre a Myrta Merlino a Pomeriggio 5, anche Alberto Matano ieri a La Vita in Diretta si è occupato del caso di Fedez e Cristiano Iovino . In studio con il conduttore di Rai Uno c’era anche Roberto Alessi , che ha confermato il presunto scontro in ...

La Rai perde i super vip: Fedez dà buca a Cattelan, Belen dice no a Ballando con le stelle - La Rai perde i super vip: fedez dà buca a Cattelan, Belen dice no a Ballando con le stelle - Rai comincia ad organizzare i prossimi programmi in partenza, ma tra rifiuti e voci infondate, tutti i grandi ospiti delle prossime stagioni non sono pervenuti ...

Chiara Ferragni, il rientro a Milano da Dubai: «Gli occhi sono felici». Poi l'annuncio a sorpresa - Chiara Ferragni, il rientro a Milano da Dubai: «Gli occhi sono felici». Poi l'annuncio a sorpresa - Chiara Ferragni ha trascorso le ultime 24 ore a Dubai negli Emirati Arabi che ha spesso visitato anche insieme ai suoi bambini Leone e a Vittoria. L'influencer, ...

Fedez, nuovi indizi sul pestaggio di Iovino: spuntano pagamenti agli ultràs - fedez, nuovi indizi sul pestaggio di Iovino: spuntano pagamenti agli ultràs - Caso fedez-Iovino, la procura di Milano indaga su presunti pagamenti da parte del rapper agli ultras della Curva Sud del Milan.