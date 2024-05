Fedez - la mossa furba che scatena i social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ventiquattr’ore di storie pubblicate su Instagram dal rapperno l’ira del pubblico. “Vuole fare il furbo”, scrivono gli utenti “Dalle stelle alle stalle”, ecco che anche perarriva il giorno del giudizio. Quello in cui il karma non le manda a dire. Sono infatti giorni difficili per Federico Maria Lucia, in arte, che nelle ultime ore viene denunciato dai carabinieri per concorso in rissa insieme ad alcuni ultras. Il gruppo si sarebbe infatti scagliato lo scorso sabato contro il Personal trainer Iovino – lo stesso che avrebbe preso un caffè con Ilary Blasindo l’ira funesta di Francesco Totti – procurando allo sportivo qualche lezione di poco conto. Tuttavia, nonostante il Personal trainer sia venuto fuori illeso dalla rissa, il caso – ormai virale ovunque – non fa ...