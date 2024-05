Fedez indagato per il caso Iovino | la rissa - la telefonat - la trappola e il video della spedizione punitiva

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Guai in vista per, il quale da alcune ore risulterebbedalla Procura di Milano con l' accusa di, lesioni e percosse, in merito alCristiano. Il personal trainer, nella notte tra il 20 ed il 21 aprile scorso è stato vittima di unaall' esterno del locale The Club e poi una aggressione sotto casa sua, in via Traiano.per il: cosa è successo Dal fascicolo aperto dalla procura di Milano, risulterebbe solo una persona denunciata, ovveronon avrebbe sporto querela ma per il reato disi procede d' ufficio. Ad assistere all' aggressione a scapito disarebbero stati il ...