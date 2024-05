Federer | Gli ultimi dodici giorni | il teaser trailer del documentario su Prime Video

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Durante il primo Upfront di Amazon,ha annunciato oggi la data d’uscita e ha pubblicato ildi: Gli, unche racconta gli12della carriera tennistica professionistica di Roger. Ildebutterà in esclusiva suil 20 giugno in oltre 240 paesi e … L'articolo proviene da Sport in TV.

Federer: Gli ultimi dodici giorni , il documentario sull'inedito Roger: trailer, poster e data d'uscita - Federer: Gli ultimi dodici giorni , il documentario sull'inedito Roger: trailer, poster e data d'uscita - La leggenda del tennis sarà raccontato dal regista Asif Kapadia che sarà dietro alla macchina da presa insieme a Joe Sabia ...

Juventus-Atalanta, oggi la finale di Coppa Italia: l’ultimo trofeo di Allegri in bianconero o il primo di Gasperini - Juventus-Atalanta, oggi la finale di Coppa Italia: l’ultimo trofeo di Allegri in bianconero o il primo di Gasperini - Un trofeo per due. Motivazioni diverse, stesso obiettivo: una finale da vincere. Atalanta – Juventus si giocano la 77esima edizione della Coppa Italia, in programma oggi alle ore 21 allo stadio Olimpi ...

L’ultimo giorno di Amadeus in Rai: baci a Giovanna Civitello, ma niente dirigenti - L’ultimo giorno di Amadeus in Rai: baci a Giovanna Civitello, ma niente dirigenti - L'ultimo giorno di Amadeus in Rai immortalato sulle pagine di Chi: un bacio alla sua Giovanna Civitello e tanti amici, ma niente dirigenti ...