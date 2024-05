Fate attenzione | con questi tipi di cibo si rischia di morire prima!

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La notizia inizialmente sembrava solo una fake news, ed invece è tutto vero: conultra-processato i rischi di morte prematura, sono alti Un’indagine approfondita durata tre decenni ha messo in luce come il consumo frequente di alimenti ultra-processati possa essere collegato a un incremento del rischio di morte prematura. Cibi ultra-processati da evitare -Ansa- Notizie.comQuesta ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica ‘Bmj’, solleva preoccupazioni significative riguardo alle abitudini alimentari moderne e invita a una riflessione sulle scelte quotidiane.ultra-processato? meglio evitare se non si vuolere la salute Gli scienziati coinvolti nello studio hanno osservato che un maggiore apporto di gran parte degli alimenti ultra-processati è associato a un lieve aumento del rischio di morte prematura. Cibi ...

COLDIRETTI VENEZIA: CONTINUA LA RACCOLTA FIRME “STOP CIBO FALSO”. - COLDIRETTI VENEZIA: CONTINUA LA RACCOLTA FIRME “STOP cibo FALSO”. - Continua la raccolta firme di Coldiretti, si tratta dell’iniziativa popolare “Stop cibo falso” per chiedere l’origine in etichetta per tutti i prodotti in #UE. Si firma in tutti gli uffici della Coldi ...