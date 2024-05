Fase di mantenimento nella dieta | quanto è importante per stabilizzare il peso?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In un sistema dimultifasico come quello dellachetogenica si affrontano vari step per arrivare all’obiettivo prefissato attraverso un piano alimentare che evolve con le stesse fasi della. E se le prime fasi sono ovviamente quelle in cui è richiesta maggiore attenzione dal momento che si tratta di periodi di alimentazione più restrittiva, ladirischia di passare in sordina. Questo avviene principalmente perché si entra in contatto con questadopo aver terminato il periodo di dimagrimento, entusiasti dei risultati raggiunti, ma anche un po’ stanchi dopo settimane di alimentazione controllata. Ma cedere alla tentazione di concedersi un’alimentazione guidata dal solo desiderio di gratificazione, sarebbe un errore. Ecco perché e cosa fare per ...

