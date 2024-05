Fare l’art director tra moda e design

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un master con stage per diventare Artnel settore arte,rivolto a disoccupati. Ultimi posti disponibili a Muggiò per il master Innovazione e bellezza nella contemporaneità, arte,- bando “Lombardia plus cultura 2022/23“ che prevede 416 ore di lezione e 240 ore di workshop aziendali oltre a 240 ore di stage a Muggiò per 6/8 ore al giorno dal lunedì al venerdì con frequenza obbligatoria. Il master si rivolge solo a 30 giovani disoccupati in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP, residenti o domiciliati in Lombardia. Importante dimostrare motivazione e interesse a lavorare nell’ambito del settore Cultura e Creatività (, Arte e ...