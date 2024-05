Fare impresa al Sud | evento a Santa Maria a Vico per promuovere la valorizzazione dell’economia locale

(Di mercoledì 15 maggio 2024)al Sud:perstrumenti e strategie per la competitività e la. Il giorno 18 maggio alle ore 11, presso la Sala Sant’Eugenio della BasilicaSS. Assunta di(Caserta), si svolgerà il convegno “al Sud”. Strumenti e strategie per

Intelligenza artificiale, l’Italia può sbloccare 80 miliardi di euro per l’AI entro il 2030 - Intelligenza artificiale, l’Italia può sbloccare 80 miliardi di euro per l’AI entro il 2030 - Ma le imprese di grandi dimensioni risultano ancora più reattive ... «con i ministri Giancarlo Giorgetti e Anna maria Bernini abbiamo presentato la Fondazione Ai4Industry a Torino, che si occupa di ...

A 90 anni fa a piedi il giro di tutta Italia. L’accoglienza a Bellière - A 90 anni fa a piedi il giro di tutta Italia. L’accoglienza a Bellière - Alessandro Bellière, 90 anni, compie tour a piedi per visitare 90 castelli in Italia. Celebra 60° anniversario scudetto Bologna. Mostra che l'età non è un ostacolo.

Nasce Voice Italia, la prima community per la longevità nel nostro paese - Nasce Voice Italia, la prima community per la longevità nel nostro paese - Insieme hanno deciso di mettere a fattor comune esperienze e network creando Voice Italia, un’impresa sociale nata sulla scorta dell ... Director di Voice Global e COO di NICA; maria Cristina ...