Fantastic Four | Natasha Lyonne - star di Poker Fac - entra nel cast

L’attore inglese Ralph Ineson ha conferma to, attraverso il suo profilo Twitter, di essere stato scelto per la parte di Galactus in Fantastic Four , film MCU diretto da Matt Shakman dedicato ai Fantastic i Quattro. La notizia era stata data nella ...

L'attore è una delle new entry nel cast della pellicola che rilancerà la famiglia di supereroi Marvel al cinema Una delle ultime new entry del Marvel Cinematic Universe, Paul Walter Hauser , ha svela to chi potrebbe o meno interpretare nel reboot di ...

Fantastic Four: Natasha Lyonne, star di Poker Face, entra nel cast - fantastic four: Natasha Lyonne, star di Poker Face, entra nel cast - Il cast di fantastic four, reboot delle avventure dei supereroi Marvel, si è arricchito con l'arrivo di Natasha Lyonne.

Natasha Lyonne nel cast di Fantastic Four - Natasha Lyonne nel cast di fantastic four - L’attrice si unisce a un cast formato da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon-Moss Bachrach, Julia Garner, Ralph Ineson, John Malkovich e Paul Walter Hauser. Come sempre, anche in questo ...

Fantastic Four, Paul Walter Hauser svela il suo ruolo: "I fan dei fumetti lo conoscono molto bene" - fantastic four, Paul Walter Hauser svela il suo ruolo: "I fan dei fumetti lo conoscono molto bene" - In una nuova intervista, Hauser ha finalmente rotto il suo silenzio sull'ingresso nel MCU come membro del cast di fantastic four. Quando gli sono state chieste più informazioni sul suo ruolo, l'attore ...