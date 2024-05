(Di mercoledì 15 maggio 2024) I loro alter ego sono due paperi di pezza alluvionati, chiamati ‘Ten bòta’ e ‘Speranza’: è in loro compagnia che, nei prossimi giorni, allo scoccare di un anno dall’alluvione, i vivaisti forlivesi Marina Bergamaschi e Stefano Silvestroni si presenteranno alla sede del, in piazza Saffi. L’idea è donare undella loro creazione, ‘artista’, alle istituzioni, "per ricordare quanto è avvenuto e tenere alta l’attenzione su quanto resta ancora da fare – hanno dichiarato –. Chiederemo che l’sia conservata nelle collezioni civiche, affinché sia mantenuta memoria delle vicende drammatiche che hanno interessato la nostra città". Ma facciamo un passo indietro e torniamo alle origini dell’invenzione, che si ispira all’provocatoria di Piero Manzoni (ribattezzata, nel 1961, ‘Merda ...

“Sono sempre stato un progressista. L'ho sempre detto”. Anche se non direttamente come candidato, Lino Guanciale è in prima linea per le prossime regionali in Abruzzo. Il suo orientamento non lo ha mai nascosto anche se, nell'intervista rilasciata ...

Fango in barattolo: opera d’arte: "Dono al Comune come monito" - fango in barattolo: opera d’arte: "Dono al Comune come monito" - I vivaisti forlivesi donano al Comune un barattolo di 'fango artista' per commemorare l'alluvione e sensibilizzare sulla necessità di continuare gli interventi.

C’è vita oltre il fango. La rinascita dei Romiti:: "Siamo ancora qui". Ma le paure restano - C’è vita oltre il fango. La rinascita dei Romiti:: "Siamo ancora qui". Ma le paure restano - In molti ancora non lo sapevano, altri già lo temevano: mancava appena una manciata di ore, poi tutti i fiumi, insieme, sarebbero letteralmente esplosi, uscendo dagli argini con il loro devastante ...

“Fuori dal fango”: a un anno dall’alluvione la proiezione del documentario - “Fuori dal fango”: a un anno dall’alluvione la proiezione del documentario - Presentazione in anteprima a Palazzo Rasponi dalle Teste giovedì 16 Maggio, giorno in cui andrà in onda su Rai Tre ...