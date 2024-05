Fallout 4 e PS5 guidano le vendite in Europa ad Aprile 2024

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Christopher Dring ha rivelato che4 è stato il gioco più venduto adin, mentre per quanto riguarda le console PS5 è stato ancora una volta l’hardware più venduto il mese scorso nel Vecchio Continente, nonostante un calo consistente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Leggendo l’articolo pubblicato da GamesIndustry scopriamo che lesoftware su PC e console adsono diminuite del 6,2% su base annua in, con 10,5 milioni di giochi venduti. L’unico gioco nuovo rilasciato il mese scorso inè stato Stellar Blade che ha raggiunto la nona posizione. Come abbiamo accennato ad inizio articolo,4 è stato il gioco più venduto il mese scorso nel Vecchio Continente, grazie ad ...

