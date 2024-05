FAI Campania - otto appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale della biodivrersità

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiNell’ambitocampagna nazionale di sensibilizzazione del FAI sulla Biodiversità, dal 18 al 26 maggio, il FAIdedica un programma di iniziative per conoscere la storia e la bellezza del nostro territorio osservandolo dal punto di vistanatura e del paesaggio.specialiscoperta degli spazi verdiregione con sei itinerari proposti per la terza edizione di “Giardini segreti” (sabato 18 e domenica 26 maggio), la manifestazione regionale curata dai volontari del FAI Giovani, e due domeniche (il 19 e il 26 maggio) di visite guidate straordinarie e laboratori per ammirare la Baia di Ieranto a Massa Lubrense, Bene FAI in. “Ormai giunta ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , martedì 14 maggio 2024. Avellino – Figura anche un poliziotto , oggi in servizio alla stradale di Avellino , tra le cinque persone arrestate oggi nell’ambito dell’indagine del Gico ...

Esplosero botti e provocarono incendio in oasi Wwf, arrestati - Esplosero botti e provocarono incendio in oasi Wwf, arrestati - Nell'estate del 2022 fecero esplodere dei fuochi pirotecnici in un area adibita a parcheggio, non chiamarono i soccorsi per le fiamme che si sprigionarono e l'incendio che si propagò distrusse 40 etta ...

Le eccellenze dei vini campani raccontate a Campania Stories da martedì 21 a sabato 25 - Le eccellenze dei vini campani raccontate a campania Stories da martedì 21 a sabato 25 - Il Sannio ospita l’edizione 2024 di campania Stories. La stampa specializzata nazionale ed internazionale sarà in provincia di Benevento dal 21 al 25 maggio ...

Incendio all'Oasi degli Astroni, arresti domiciliari per due - Incendio all'Oasi degli Astroni, arresti domiciliari per due - Nell'estate del 2022 fecero esplodere dei fuochi pirotecnici in un area adibita a parcheggio, non chiamarono i soccorsi per le fiamme che si sprigionarono e l'incendio che si propagò distrusse 40 ...