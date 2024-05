Faccette dentali - l’esperto spiega cosa sono e i rischi di un intervento sbagliato per il nostro sorriso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ildelle star sembra diventata l'ultima ossessione nell'ambito della chirurgia estetica: sempre più persone si fanno applicare leper migliorare i propri denti, spesso ricorrendo anche a interventi non effettuati da dentisti professionisti. Un espertoper la salute.

Tori Spelling racconta di aver rotto un dente durante un bacio “aggressivo” con Jason Priestley - Tori Spelling racconta di aver rotto un dente durante un bacio “aggressivo” con Jason Priestley - Tori Spelling, 50 anni, ha lasciato gli internauti scioccati dopo aver rivelato di aver rotto un dente durante un intenso bacio con l'attore Jason Priestley.

Sorriso 'social' perfetto, boom per le faccette sui denti anche a 14 anni - Sorriso 'social' perfetto, boom per le faccette sui denti anche a 14 anni - ROMA, 02 mag. - Un sorriso perfetto e candido, senza l'ombra di un difetto, da sfoggiare sui social rapidamente senza aspettare: è questo quanto vogliono soprattutto i giovani. Ma per eventuali correz ...