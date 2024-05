Fabriano Nuoto Fin e Finp | per la Mirasole secondo posto come club e tante medaglie individuali

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I protagonisiti Stefania D’Eugenio, Federica Stroppa, Giuseppe Armezzani e Diego Baldi seguiti in vasca dall’ allenatrice Giada Boccolucci, 15 maggio 2024 – Atleti della PO.DI.Fin gara nella piscina dello Zero9 di Roma dove è andato in scena la XX edizione del Campionato Italiano Master che ha ospitato anche l’VIII Trofeo “Nota chi Nuota” con oltre 650 atleti FIN e 45 quelli. Quattro i fabrianesi in gara e protagonistiStefania D’Eugenio, Federica Stroppa, Giuseppe Armezzani e Diego Baldi seguiti in vasca dall’ allenatrice Giada Boccolucci che hanno conquistato ilsocietà alle spalle dellaziale Zero9: sei oro, due d’argento. Il primo a scendere in acqua è Giuseppe ...