Fabio Rovazzi nella bufera per il finto furto | Dispiaciuto e sorpreso Chiedo scusa

Dopo giorni di critiche e polemiche, Fabio Rovazzi si scusa per il video promozionale in cui ha inscenato il furto in diretta social del suo cellulare . Almeno in parte. Le critiche al cantante sono piovute da più parti, a cominciare dagli utenti. ...

Il cantante si scusa per il finto furto del cellulare ma contrattacca: "Danno d'immagine? Nessuno ha criticato Sala nel video di Milano come Gotham City"

“Maranza”, testo e significato del nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Il Pagante - “Maranza”, testo e significato del nuovo singolo di fabio rovazzi e Il Pagante - Maranza fabio rovazzi testo e significato. E' uscito oggi il nuovo singolo di fabio rovazzi e Il Pagante: testo e significato.