F1 - Frederic Vasseur in vista di Imola | Lottare per il successo ogni gara vale più che pensare al titolo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Ferrari si prepara per l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dila scuderia di Maranello si gioca molto, se non tutto, della propria stagione. Il corposo pacchetto di aggiornamenti che sarà portato in pista sulla SF-24 dovrà andare nella giusta direzione. Altrimenti il campionato sarà terribilmente in salita per Charles Leclerc e Carlos Sainz. Gli sviluppi portati sulla SF-24 saranno numeri e importanti. Una vera e propria versione 2.0 della Rossa. Un pacchetto di aggiornamenti studiati nel minimo dettaglio e che saranno portati in pista in un weekend senza Sprint Race per avere maggiori chance di girare in pista e analizzare i dati. Non solo, negli scorsi giorni Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno anche compiuto un filming day a Fiorano per ...

