F1 - Alexander Albon rinnova il suo accordo con la Williams

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Giorno di annunci in F1. In avvicinamento al prossimo week end di Imola, tappa del Mondiale 2024, arriva la notizia da casa. Il team di Grove, infatti, ha annunciato l’estensione pluriennale del contratto con il pilota anglo-thailandese. Si parla di unche legheràper diverso tempo alla scuderia britannica, avendo un ruolo di riferimento in squadra. “Sono davvero molto felice di rimanere conRacing e continuare a lavorare con persone di enorme talento come quelle che lavorano a Grove. Per il momento il nostro inizio di stagione è stato molto difficile, ma sin da quando sono diventato pilota dellaabbiamo fatto progressi significativi assieme e ho visto tanti cambiamenti avvenire dietro le quinte che ci hanno ...

