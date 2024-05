Europei canoa slalom - l’Italia vuole migliorare il bilancio del 2023 | De Gennar - Ivaldi e Horn guidano la spedizio -e, occhio a Ferrazzi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ventiquattro ore e inizieranno glidi. Tacen diventerà il centro dellainternazionale, potremo iniziare a capire quali possono essere le gerarchie in vista della Coppa del Mondo e delle Olimpiadi. Intanto peròcercherà dila resa dello scorso anno, quando arrivò solo un bronzo con Stefanie. Daniele Molmenti ha scelto una selezione bella ricca, con le maggiori novità che arrivano soprattutto nel kayak maschile. Giovanni Deo è ovviamente il leader della selezione, affiancato da Xabiercheproseguire a dare buone indicazioni come visto nel finale dello scorso anno. Con loro il diciannovenne bolognese Gabriele Grimandi, lo ...

Saranno 13 gli azzurri in gara agli Europei senior di Canoa slalom e cross kayak, in programma dal 16 al 19 maggio a Lubiana (Slovenia): il primo appuntamento della stagione internazionale mette subito in palio i titoli continentali e fungerà anche ...

La canoa slalom vedrà andare in scena gli Europei 2024 a Tacen (Lubiana), in Slovenia, con 10 specialità, che si disputeranno da giovedì 16 a domenica 19 maggio: in programma nel complesso 5 gare maschili e 5 femminili, tra prove individuali ed a ...

tredici atleti azzurri sono stati convocati per i Campionati Europei di Canoa slalom e Kayak Cross, in programma in Slovenia – nella località di Tacen, a Lubiana, sul canale semi-artificiale alimentato dal fiume Sava – dal 15 al 19 maggio. Saranno ...

Calendario Europei canoa slalom 2024: programma, orari, tv, streaming - Calendario Europei canoa slalom 2024: programma, orari, tv, streaming - La canoa slalom vedrà andare in scena gli Europei 2024 a Tacen (Lubiana), in Slovenia, con 10 specialità, che si disputeranno da giovedì 16 a domenica 19 maggio: in programma nel complesso 5 gare ...

Canoa Velocità, gli Azzurri in gara in Ungheria per la qualificazione olimpica - canoa Velocità, gli Azzurri in gara in Ungheria per la qualificazione olimpica - Compresi nell’abbonamento anche altri quattro eventi: ICF Canoe Sprint World Cup a Poznan (Polonia), ICF Canoe slalom World Cup di Augsburg (Germania), oltre a due tappe dell’ICF Canoe Freestyle World ...

Olimpiadi Parigi, nella Squadra Olimpica dei Rifugiati due "italiani" - Olimpiadi Parigi, nella Squadra Olimpica dei Rifugiati due "italiani" - Questi parteciperanno a 12 sport differenti:nuoto, atletica, badminton, pugilato, breaking, canoa (slalom e sprint), ciclismo su strada, judo, tiro sportivo, taekwondo, sollevamento pesi e lotta ...