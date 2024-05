Europee | Meloni - ‘in gioco 2 idee di Europ - fermare Ue arrogante e dormiente’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Siamo alla vigilia di un voto decisivo, nel quale i cittadini saranno chiamati a scegliere tra due modelli d?a. Da una parte, un super-Stato burocratico ipercentralista e nemico delle specificità nazionali, costruito sul trasferimento di nuove competenze e quote sempre maggiori di sovranità dai governi e dai parlamenti legittimati dai popoli alla Commissioneea; dall?altra, una confederazione di Nazioni sovrane, unite sui grandi temi ma libere di affrontare questioni di stretta rilevanza nazionale, garantendo quel principio di sussidiarietà sancito dai Trattati dell?Unioneea. Noi crediamo in questo secondo modello e stiamo lavorando per costruirlo”. Così la premier Giorgia, nel messaggio indirizzato al presidente del Centro Studi ‘Rosario Livatino’ in occasione ...