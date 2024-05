Europee - Matteo Renzi in Irpinia con Caputo e Alaia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl senatoresarà presente a Monteforte Irpino domani, 16 maggio, alle ore 19.00, presso Villa Gabry Eventi, situata in via Nazionale 139. In qualità di leader di Italia Viva,parteciperà a un dibattito programmatico insieme al Consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità, Enzo, e all’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola, che è anche candidato al Parlamento europeo per la lista Stati Uniti d’Europa. “Accogliamo con grande entusiasmo il Presidentein una provincia dove Italia Viva ha sempre ottenuto percentuali di consenso particolarmente elevate”, afferma. “Insieme a lui, all’Assessoree a numerosi sindaci e amministratori locali, avremo ...