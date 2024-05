Europee | Faraone - ' Agcom blocca duello Schlein-Melon - arroganza non paga'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "L'nonil confronto che Pd e Fdi si erano organizzati da Bruno Vespa. In pratica Giorgiai ed Ellysi sarebbero incontrate per spiegare ai telespettatori quello che non avrebbero fatto al Parlamento Europeo. Visto che entrambe, se elette, si dimetteranno. Un classico caso di pubblicità ingannevole". Così Davide, capogruppo Iv alla Camera, su twitter.

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “L? arroganza non paga, Agcom blocca il confronto che Pd e Fdi si erano organizzati da Bruno Vespa. In pratica Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sarebbero incontrate per spiegare ai telespettatori quello che non avrebbero ...

Europee, duelli tv legittimi solo se accettati da maggioranza liste: la nota Agcom - Europee, duelli tv legittimi solo se accettati da maggioranza liste: la nota agcom - L'Autorità interviene "sulla questione dell’organizzazione dei confronti televisivi in trasmissioni di informazione giornalistica tra esponenti politici in vista delle elezioni, a seguito di ...

Europee: Faraone, 'Agcom blocca duello Schlein-Meloni, arroganza non paga' - Europee: Faraone, 'agcom blocca duello Schlein-Meloni, arroganza non paga' - Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "L’arroganza non paga, agcom blocca il confronto che Pd e Fdi si erano organizzati da Bruno Vespa. In pratica Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sarebbero incontrate per ...