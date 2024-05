(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Itv tra leader politici in vista delle elezionisono? Sì, masedalladelle. Il Consiglio dell', nella riunione di oggi 15 maggio 2024, ha esaminato e si è pronunciato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, "sulla questione dell’organizzazione dei confronti televisivi in

Europee, duelli tv legittimi solo se accettati da maggioranza liste: la nota Agcom - europee, duelli tv legittimi solo se accettati da maggioranza liste: la nota Agcom - L'Autorità interviene "sulla questione dell’organizzazione dei confronti televisivi in trasmissioni di informazione giornalistica tra esponenti politici in vista delle elezioni, a seguito di ...

Europee: Calenda, ‘duello tv Schlein-Meloni non si può fare’ - europee: Calenda, ‘duello tv Schlein-Meloni non si può fare’ - Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Non si può fare. Le elezioni sono proporzionali, non ci sono neanche le coalizioni. Non c’è la leader del centrosinistra e la leader del centrodestra”. Così Carlo Calenda ...

L'Agcom, il duello tv è legittimo se lo accetta la maggioranza delle liste - L'Agcom, il duello tv è legittimo se lo accetta la maggioranza delle liste - Lo afferma il Consiglio dell'Agcom, in merito al duello tv tra i leader per le europee, spiegando che le trasmissioni "possono considerarsi legittime ove il relativo format sia accettato da una larga ...