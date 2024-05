Europee - duelli tv legittimi solo se accettati da maggioranza liste | la nota Agcom

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'Autorità interviene "sulla questione dell’organizzazione dei confronti televisivi in trasmissioni di informazione giornalistica tra esponenti politici in vista delle elezioni, a seguito di specifiche richieste dell’emittente Rai" Itv tra leader politici in vista delle elezionisono? Sì, masedalladelle. Il Consiglio dell', nella riunione di

ROMA (ITALPRESS) – I confronti televisivi tra leader in vista delle Europee possono considerarsi legittimi “ove il relativo format sia accettato da una larga maggioranza delle liste in competizione elettorale e comunque dalla maggioranza delle ...

ROMA (ITALPRESS) – I confronti televisivi tra leader in vista delle Europee possono considerarsi legittimi “ove il relativo format sia accettato da una larga maggioranza delle liste in competizione elettorale e comunque dalla maggioranza delle ...

Agcom autorizza il duello Schlein-Meloni, a condizione che sia garantita la rappresentanza della maggioranza del parlamento - Agcom autorizza il duello Schlein-Meloni, a condizione che sia garantita la rappresentanza della maggioranza del parlamento - Via libera dell’authority alle sfide a due, salvo xxx. A disposizione dei leader anche lo studio di Enrico Mentana, che ha proposto due serate di scontri all’americana. Il rischio per Bruno Vespa, per ...

Meloni-Schlein, ora la sfida in tv è a rischio: le regole AgCom, il duello va approvato dalla maggioranza dei competitor - Meloni-Schlein, ora la sfida in tv è a rischio: le regole AgCom, il duello va approvato dalla maggioranza dei competitor - Non è uno stop. Ma a giudicare dalle premesse, potrebbe diventarlo presto. Mentre in Transatlantico ancora rimbomba l’eco delle botte da orbi di ventiquattr’ore prima ...

Agcom dice che il duello Meloni-Schlein è “legittimo solo se accettato dalla maggioranza dei partiti” - Agcom dice che il duello Meloni-Schlein è “legittimo solo se accettato dalla maggioranza dei partiti” - Il duello tv tra Schlein e Meloni, in vista delle europee è legittimo solo se "accettato da una larga maggioranza delle liste in competizione elettorale ...