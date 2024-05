(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – ?Il confronto, cosi come anticipato da numerosi giornali, è in palesezione delladellarai e dell?Agcom?. Lo ha detto la deputata di Italia Viva Maria Elena, vicepresidente della Commissione diRai, nel suo intervento durante la seduta della Commissione.?Se si vuole procedere – spiega – occorre individuare modalità che garantiscano a tutti parità di condizioni stessi tempi, stesso programma e fascia di ascolto per tutti i leader delle liste che si presentano alle elezioni?. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “Il confronto Meloni-Schlein , cosi come anticipato da numerosi giornali, è in palese viola zione della delibera della Vigilanza rai e dell'Agcom”. Lo ha detto la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi , vicepresidente ...

Europee: Boschi, 'confronto tv Meloni-Schlein viola delibera Vigilanza e Agcom' - Europee: boschi, 'confronto tv meloni-schlein viola delibera Vigilanza e Agcom' - Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “Il confronto meloni-schlein, cosi come anticipato da numerosi giornali, è in palese violazione della delibera della Vigilanza rai e dell’Agcom”. Lo ha detto la deputata di ...

Meloni: tentativi per far saltare confronto con Schlein. In Rai Io meno presente di altri - Meloni: tentativi per far saltare confronto con Schlein. In Rai Io meno presente di altri - Ci sono anche la Rai e il confronto con Elly Schlein tra i temi di cui Giorgia Meloni ha parlato con Maurizio Belpietro al 'giorno della Verità' ...

Meloni-Schlein, duello tv a rischio Da Conte a Tajani, i veti sulle sfide Rai - meloni-schlein, duello tv a rischio Da Conte a Tajani, i veti sulle sfide Rai - Duellano già, ma non in tv. Sono i capi-partito, grandi e piccoli, maggioranza e opposizione, che non vogliono saperne dell’evento più atteso in Rai: il match tra Giorgia ...