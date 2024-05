Europee - Agcom Duelli tv legittimi se accettati da maggioranza liste

(Di mercoledì 15 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – I confronti televisivi tra leader in vista dellepossono considerarsi“ove il relativo format sia accettato da una largadellein competizione elettorale e comunque dalladellecon rappresentanza in Parlamento”. Lo ha stabilito il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che nella riunione di oggi ha esaminato e si è pronunciato, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, sulla questione dell'organizzazione dei confronti televisivi in trasmissioni di informazione giornalistica tra esponenti politici in vista delle elezioni, a seguito di specifiche richieste della Rai, della comunicazione della presidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia, ...

L'allarme attentati piomba sulle elezioni Europee - L'allarme attentati piomba sulle elezioni europee - "La violenza minaccia le basi stesse della democrazia e dei nostri valori europei fondamentali", ha sottolineato ... Per la presidente della Commissione uscente, la futura maggioranza dovrà essere ...

Il governo fa cassa con Eni: via alla vendita di una quota del 2,8% che è in mano al Mef - Il governo fa cassa con Eni: via alla vendita di una quota del 2,8% che è in mano al Mef - Il governo Meloni fa cassa con le privatizzazioni. Questa volta tocca a un gioiellino nelle mani del ministero dell’Economia. Come preannunciato negli scorsi mesi, il dicastero guidato da Giancarlo Gi ...

Agcom: "Il duello tv dei leader per le Europee è legittimo se lo accetta la maggioranza liste" - Agcom: "Il duello tv dei leader per le europee è legittimo se lo accetta la maggioranza liste" - Affinché i confronti tv tra i leader delle liste in corsa per le europee possano essere legittimi è necessario che il format venga accettato dalla maggioranza dei gruppi presenti in Parlamento. Questa ...