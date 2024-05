Europee | Agcom - duelli legittimi se accettati da maggioranza liste**

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio dell?Autorità nella riunione del 15 maggio 2024 ha esaminato e si è pronunciato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, sulla questione dell?organizzazione dei confronti televisivi in trasmissioni di informazione giornalistica tra esponenti politici in vista delle elezioni Europee, a seguito di specifiche richieste dell?emittente Rai, della comunicazione della Presidente sen. Barbara Floridia, della segnalazione del dott. Michele Santoro nonché tenendo conto dell?annunciata volontà di alcune emittenti in relazione allo stesso oggetto. E’ quanto si legge in una nota.La disciplina sulla par condicio, come risulta dal combinato delle disposizioni della delibera n. 90/24/CONS e di quelle del provvedimento del 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l?indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevede che ...

Europee: Faraone, ‘Agcom blocca duello Schlein-Meloni, arroganza non paga’ - Europee: Faraone, ‘agcom blocca duello Schlein-Meloni, arroganza non paga’ - Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “L’arroganza non paga, agcom blocca il confronto che Pd e Fdi si erano organizzati da Bruno Vespa. In pratica Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sarebbero incontrate per spi ...

Si complica il confronto tv Meloni-Schlein. Agcom: “Legittimo se lo accetta la maggioranza delle liste per le Europee” - Si complica il confronto tv Meloni-Schlein. agcom: “Legittimo se lo accetta la maggioranza delle liste per le Europee” - Lo afferma il Consiglio dell'agcom, in merito al duello tv tra i leader per le europee, spiegando che le trasmissioni "possono considerarsi legittime ove il relativo format sia accettato da una larga ...

Agcom autorizza il duello Schlein-Meloni, a condizione che sia garantita la rappresentanza della maggioranza del parlamento - agcom autorizza il duello Schlein-Meloni, a condizione che sia garantita la rappresentanza della maggioranza del parlamento - Via libera dell’authority alle sfide a due, salvo xxx. A disposizione dei leader anche lo studio di Enrico Mentana, che ha proposto due serate di scontri all’americana. Il rischio per Bruno Vespa, per ...