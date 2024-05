Europee 2024 - voto con seggio-mobile per Ilaria Salis dai domiciliari in Ungheria | l’ipotesi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) –, per la quale il Tribunale del riesame ungherese ha stabilito i, potrà votare alle prossime elezioni. Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti in Transatlantico. Per l'attivista e insegnante – a quanto apprende l'Adnkronos da fonti informate – un'ipotesi potrebbe essere quella di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.