Euro2024 | Nazionale Spalletti Escluderei il recupero di Zaniolo

"C'è una finestra del 20% sempre aperta, serve senso di appartenenza", spiega il ct azzurro ROMA - "Le convocazioni per Euro2024 sono fatte all'80%, ma poi c'è una finestra del 20% in cui siamo sempre pronti ad abbracciare chi vuole stare dentro, ...

Uno dei prodotti del vivaio del Napoli sta vivendo una stagione magica e Spalletti lo incorona: “Pronto per la Nazionale” . Negli ultimi anni il Napoli non ha prodotto grandissimi giocatori attraverso il proprio vivaio. Il progetto “scugnizzeria”, ...

Euro 2024, un mese al via: Azzurri favoritissimi con l’Albania - Euro 2024, un mese al via: Azzurri favoritissimi con l’Albania - Tra un mese esatto, infatti, gli Azzurri di Luciano spalletti faranno il loro esordio in Germania, contro l’Albania, agli Europei 2024. Un esordio storico perché la nazionale, per la prima volta nella ...

Euro 2024 – Un mese al via: Azzurri favoritissimi con l’Albania Terzo successo consecutivo all’esordio a 1,36 su Sisal.it - Euro 2024 – Un mese al via: Azzurri favoritissimi con l’Albania Terzo successo consecutivo all’esordio a 1,36 su Sisal.it - Tra un mese esatto, infatti, gli Azzurri di Luciano spalletti faranno il loro esordio in Germania, contro l’Albania, agli Europei 2024. Un esordio storico perché la nazionale, per la prima volta nella ...

Arbitri: Orsato ufficializza l'addio dopo gli Europei, ecco cosa farà dopo - Arbitri: Orsato ufficializza l'addio dopo gli Europei, ecco cosa farà dopo - La lunga e brillante carriera del fischietto di Schio è legata a doppio filo anche al cammino dell’Italia di spalletti: non dovesse arrivare fino in fondo la nazionale potrebbe toccare a lui dirigere ...