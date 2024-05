Ettore muore nello schianto terribile a 23 anni | aveva sconfitto la leucemia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un drammatico incidente stradale ha scosso la città di Firenze nel pomeriggio di martedì 14 maggio, in viale Belfiore. La tragedia ha visto coinvoltoMaoggi, un giovane di 23residente a Bagno a Ripoli, che ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’automobile. L’incidente con l’auto: è apparso subito gravestava guidando la sua moto quando, per cause ancora da accertare, è avvenuta la collisione con una Toyota guidata da un uomo di 55. L’impatto è stato talmente violento che la moto diha colpito la fiancata della vettura, sbalzando il giovane a terra, dove ha battuto la testa. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, le ferite riportate dasi sono rivelate fatali. La polizia municipale sta attualmente indagando ...