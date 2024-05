(Di mercoledì 15 maggio 2024)Quattro camere, per l?umanità dei senza fissa dimora. Con l?Adriatico nello sguardo, un gruppo di giovani stranieri sceglie come riparo, e giaciglio per la notte,...

Confartigianato, Rosaria Bruno nuova responsabile di Gabicce - Confartigianato, Rosaria Bruno nuova responsabile di Gabicce - 1' di lettura 15/05/2024 - Rosaria Bruno è la nuova responsabile Confartigianato per il comune di Gabicce. ‘La nomina’, ha detto Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato ancona-Pesaro e Urbino, ...

Sorpreso a danneggiare le auto in sosta, emesso un foglio di via - Sorpreso a danneggiare le auto in sosta, emesso un foglio di via - Un 28enne somalo è stato colto a danneggiare auto in sosta a ancona, denunciato per vari reati e ora allontanato con un foglio di via obbligatorio per tre anni. Il questore Capocasa ha sottolineato l' ...

Et voilà: il Grand hotel Traiano. Nel porto di Ancona che sogna in grande un covo di disperati vista mare - Et voilà: il Grand hotel Traiano. Nel porto di ancona che sogna in grande un covo di disperati vista mare - ancona Quattro camere vista mare, per l’umanità dei senza fissa dimora. Con l’Adriatico nello sguardo, un gruppo di giovani stranieri sceglie come riparo, e giaciglio per la ...