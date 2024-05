Estrazione Si Vince Tutto | i numeri vincenti estratti oggi 15 maggio 2024

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Si, mercoledì 15: inti Superenalotto Questa sera, mercoledì 15, alle ore 20 va in scena l’del gioco “Si“, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. Di seguito inti, 15, alle ore 20: ECCO LA COMBINAZIONE ...

Vincenzo Mollica dopo aver ricevuto il Premio Speciale David di Donatello torna in tv come ospite della nuova puntata di Timeline , il programma di approfondimento dedicato ai social media, condotto da Marco Carrara su Rai3. Per il critico e ...

Coppa Italia Frecciarossa, Finale 2024 | Atalanta - Juventus, diretta Canale 5 ore 21 - Coppa Italia Frecciarossa, Finale 2024 | Atalanta - Juventus, diretta Canale 5 ore 21 - mercoledì prossimo 22 maggio a Dublino contro il Bayer Leverkusen. La Juventus, invece, ha fatto fuori Salernitana, Frosinone e Lazio, ma non vince dal 7 aprile. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono ...

Lancio del peso, Leonardo Fabbri segna nuovo record, ancora italiano - Lancio del peso, Leonardo Fabbri segna nuovo record, ancora italiano - vincendo la gara con un sesto tentativo magistrale che lo proietta nel mito sportivo alle nostre latitudini e che certifica l’enorme caratura acquisita dal fiorentino negli ultimi anni. Fabbri aveva ...

Pensionato di Frosinone vince al Superenalotto ma non controlla il biglietto: il gesto in extremis - Pensionato di Frosinone vince al Superenalotto ma non controlla il biglietto: il gesto in extremis - Tuttavia, fino al 15 maggio nessuno si era presentato per riscuotere la somma destinata al vincitore. Una somma, ripetiamo, che farebbe venire il capogiro a chiunque: 128 mila euro. Fonte foto: ANSA ...