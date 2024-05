Esonda anche il Seveso | il video del drone riprende l’alluvione in Brianza

La vasca di Milano ha retto per 10 ore ma, alla fine, intorno alle 17,30 il fiume Seveso è esonda to nel quartiere Niguarda. La pioggia senza sosta allaga il capoluogo lombardo. Le Forti precipitazioni cominciate martedì sera stanno mettendo in ...

Cronaca meteo diretta: mai cosi tanta pioggia in maggio, è emergenza alluvione in Lombardia. Chiusa anche l'autostrada A4. Foto, video e previsione - Cronaca meteo diretta: mai cosi tanta pioggia in maggio, è emergenza alluvione in Lombardia. Chiusa anche l'autostrada A4. Foto, video e previsione - PIOGGE ABBONDANTI anche SULL'OVEST EMILIA. Il maltempo non risparmia l'Emilia occidentale con le piogge della notte che hanno portato gli accumuli pluviometrici fino a 50mm tra Piacenza e Parma.

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. esonda il Lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...

Maltempo a Milano: dopo il Lambro esonda anche il Seveso - Maltempo a Milano: dopo il Lambro esonda anche il Seveso - A Milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è chiuso al traffico viale Ca' Granda, Bicocca e Isola.