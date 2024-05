ESCLUSIVA – Conte Napoli - ULTIM’ORA sulla trattativa | Successo già 4 o 5 volte

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arrivano novità importantissime in merito allatra Antonioe il: le parti sono entrate nel vivo dellaper cercare di trovare l’ok definitivo. Antonioe il: un binomio che negli ultimi tempi è divenuto sempre più chiacchierato. Perché la volontà da parte di Aurelio De Laurentiis di puntare sul tecnico leccese è ormai nota addirittura dallo scorso autunno, quando gli azzurri tentarono il tutto e per tutto per strappare l’ok dia subentrare a Rudi Garcia. L’ex CT della Nazionale, però, ha preferito aspettare il finale dell’annata in corso, che è ormai a pochi centimetri. Le novità di questi ultimi giorni indicano una situazione che ormai è entrata nel vivo, al di là delle alternative che in queste settimane hanno fatto ...

Antonio Conte, vicinissimo alla panchina del Napoli, avrebbe già contattato Matteo Politano per conoscere alcuni dettagli importanti sullo spogliatoio azzurro. Secondo quanto riferito da Massimo Sparnelli , ex addetto stampa del Napoli, Antonio ...

