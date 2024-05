Erede Osimhen - spunta l’idea dall’Altetico Madrid | la richiesta dei Colchoneros

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Victorlascerà Napoli, per sostituire il nigeriano, sarebbeto nelle ultime ore un nome a sorpresa. La cessione di Victorrappresenta ad oggi certezza assoluta. Il nigeriano lascerà Napoli a fronte del pagamento della clausola rescissoria presente nel suo contratto, una clausola che permetterà al Napoli di dar via alla rifondazione della squadra. Premier League, PSG, forse anche la Spagna, sono tante le possibili destinazioni di, seguito con particolare attenzione dai club più virtuosi di tutta Europa e disposti a spendere i 120 – 130 milioni fissati in sede contrattuale tra il calciatore ed Aurelio De Laurentiis al momento della firma. Sostituto, nome a sorpresa dalla Spagna: l’Atletico pone le proprie condizioni Ma chi sostituirà il capocannoniere dello scudetto? ...

