(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il presidente turco Recep Tayyipha affermato che il premier israeliano Benjaminè destinato a morire inRatko, condannato all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. "Prima o poi il macellaio di Gaza, (Benjamin)e coloro che prendono parte al genocidio di Gaza attenderanno la stessa fine", ha detto, durante un discorso al suo gruppo parlamentare Akp trasmesso dalla tv di Stato Trt, dopo avere citato i responsabili del genocidio di Srebrenica che "attendono di morire in prigione". "Non pensate che Israele si fermerà a Gaza, se questo Stato terrorista non viene fermato, prima o poi metterà gli occhi sull'Anatolia con l'illusione che sia una terra promessa". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip ...

« come gli assassini prima di lui, Netanyahu ha vergognosamente scritto il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza ». Lo ha detto il presidente turco Recep Erdogan durante una conferenza inter parlamentare sulla Palestina a Istanbul, ...

Erdogan, Netanyahu morirà in carcere come Mladic - erdogan, netanyahu morirà in carcere come Mladic - Il presidente turco Recep Tayyip erdogan ha affermato che il premier israeliano Benjamin netanyahu è destinato a morire in carcere come Ratko Mladic, condannato all'ergastolo per il genocidio di Srebr ...

Chiesa di San Salvatore in Chora diventerà Moschea di Kariye/ Polemica sulla scelta di Erdogan - Chiesa di San Salvatore in Chora diventerà Moschea di Kariye/ Polemica sulla scelta di erdogan - La Chiesa di San Salvatore in Chora, in Turchia, diventerà la moschea di Kariye: l'annuncio in conferenza stampa di erdogan crea timori ...

Rafah, spari sull’Onu: almeno un morto. Fischi al governo Netanyahu nel giorno della Memoria - Rafah, spari sull’Onu: almeno un morto. Fischi al governo netanyahu nel giorno della Memoria - Colpita nel su di Gaza un’auto delle Nazioni Unite, l’Idf annuncia un’inchiesta. erdogan: “Curati in Turchia più di mille membri di Hamas” ...