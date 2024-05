Enrico Mentana parla di Francesca Fagnani | È arrivata alla popolarità con i suoi mezzi Ora qualcuno - per invidi - per il gioco del massacro e della tor -e, la critica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il nuovo programma di Piero Chiambretti su RaiTre ha portato a casa un risultato poco soddisfacente dal punto di vista dell’audience con il 3,7% di share e 608 mila spettatori. Eppure c’era, catalizzatore di pubblico (mal comunicato, va detto: scarsa comunicazione non solo sulla presenza del direttore del TgLa7 ma anche in generale sul programma). Cosa ha detto il giornalista? Intanto, hatocompagna, conduttrice di Belve su RaiDue: “Ora che ha successo viene attaccata? Noi siamo stati più fortunati perché abbiamo conosciuto il successo da giovane. Quando sei ventenne, trentenne, credi che tutti ti vogliano bene e in realtà non è così. Questa cosa è tipica...