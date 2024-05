Enoweek - dal 22 al 26 maggio al Castello di Moncalieri

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Al via la terza edizione di: in tutta la città e al Giardino delle Rose deldi, cantine provenienti da tutta Italia raccontano le loro eccellenze vinicole. Da mercoledì 22 a domenica 26, torna lasettimana diffusa dedicata al vino con oltre 50 cantine e più di 200 etichette, accompagnate dalle specialità enogastronomiche del moncalierese, con una sezione speciale dedicata ai vini eroici fra musica, talk, degustazioni e grandi cene. L’estate delladella Città diprende il via mercoledì 22 e giovedì 23dalle 18:30 nella Sala Antica del Consiglio Comunale di(l’ingresso è da piazza Vittorio Emanuele 2), con una due giorni di talk e masterclass ...

