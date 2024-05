Endless Love anticipazioni 15 maggio | Emir pensa a un nuovo piano per ostacolare Kemal

Endless love spoiler 2ª stagione, l'addio di Asu a Soydere: 'Non posso vivere senza di te' - endless love spoiler 2ª stagione, l'addio di Asu a Soydere: 'Non posso vivere senza di te' - Nelle puntate della seconda stagione di endless love Asu proverà a togliersi la vita. Non riuscirà a sopportare il fatto che Kemal l'abbia lasciata, così gli dirà addio per sempre. Prima di provare a ...

Soap Mediaset: Beautiful, Endless Love, La Promessa Puntate 15 maggio 2024 - Soap Mediaset: Beautiful, endless love, La Promessa Puntate 15 maggio 2024 - Ecco il Riassunto delle Puntate di Beautiful, endless love e La Promessa che andranno in onda oggi, mercoledì 15 maggio 2024.

Endless love puntate 2° capitolo: Zeynep vede Emir mentre bacia Asu, crede siano amanti - endless love puntate 2° capitolo: Zeynep vede Emir mentre bacia Asu, crede siano amanti - Non riuscirà a sopportare il fatto che Kemal l'abbia lasciata, così ingerirà una ingente dose di alcol e farmaci. Saranno Nihan e Kemal a trovarla priva di sensi nel divano di casa sua perché Asu, ...