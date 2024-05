Empoli - poliziotto porta a spasso il cane e recupera 20mila euro di cocaina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 -ile scopre oltre due etti dinascosti su un albero. È successo nei giorni scorsi alla periferia didove domenica mattina un agente della polizia di stato non si sarebbe mai aspettato, libero dal servizio, di togliere, in un colpo solo, dalla strada ben 225 grammi di. Il, che lavora al Commissariato cittadino, stava infattindo ail proprioquando la sua attenzione è stata attirata da un paio di calzini di spugna nascosti, ma non così bene, in mezzo ai rami di un albero. Insospettito, l'uomo in divisa ha voluto vederci chiaro e un istante dopo, dagli ...