Emanuele Pozzolo e i 40-50 mila euro chiesti da Luca Campana per ritirare la querela sullo sparo di Capodanno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Prima di farsi interrogare dal gip nell’indaginedia Rosazza e accusare Pablito Morello, il deputato sospeso di Fratelli d’Italiaha cercato di trovare un accordo con l’uomo ferito dallodella sua North American Arms LR22. Ma non ci è riuscito. Per una questione di soldi. L’edizione torinese di Repubblica fa sapere che circa tre settimane fa l’avvocato Andrea Corsaro, che assiste, ha contattato il collega Marco Romanelli che segue. Per proporgli la somma di 10per risarcirlo – senza ammettere nulla, come si fa in questi casi – per chiudere il caso in cambio del ritiro della. Ma il genero di Morello ha chiesto invece 40-50 ...