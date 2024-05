Elio e le Storie Tese - arriva Il concertozzo allo stadiozzo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nuovo evento pere le: la band impegnatastadio di Monza Il 25 e 26 maggioE LEe TRIO MEDUSA organizzano a Monza due giorni dedicati alla buona musica dal vivo e all’impegno sociale, promuovendo l’idea di una comunità più inclusiva e informata richiamando l’attenzione soprattutto sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. La giornata del 25 maggio prende il titolo di MONZAUT ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Monza e PizzAUT. L’ingresso è libero. Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in Piazza dell’Arengario si alterneranno sul palco personalità e Associazioni per un talk show dedicato ad Autismo e Autonomia, con il contributo di esperti del settore per una comprensione più ...

