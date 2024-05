(Di mercoledì 15 maggio 2024) Trionfo di "per..." alledella rappresentanza studentesca. Con oltre il 60% di preferenze esprime la totalità degli organi centrali: 4 senatori accademici su 4, 2 consiglieri di amministrazione su 2 (Ludovico Piazza e Samuele Mantani), 2 membri del Comitato Unico di garanzia su 2 (veronica Biagioni e Barbara D’Arienzo) e ben 20 membri del consiglio studentesco su 25: gli altri cinque posti sono andati a Vox Medica (3), Universitari liberi e Azione universitiaria.per elegge anche 5 membri del Consiglio Territoriale degli Studenti su 7. Risultato pieno dunque per la storica lista didegli studenti universitari, presente ormai da quasi 30 anni, ma ottenuta ancora con un dato dell’affluenza alle urne degli studenti bassissimo: per gli organi centrali, infatti, si è recato al voto solo ...

Politica Proteste pro-Palestina: Uni Losanna, terminata occupazione - Politica Proteste pro-Palestina: Uni Losanna, terminata occupazione - È finita l'occupazione dell'edificio Géopolis dell'Università di Losanna (UNIL) da parte di manifestanti pro-Palestina. Il dialogo tra l'ateneo e il collettivo studentesco ha infatti permesso di raggi ...

Elezioni in Ateneo. Trionfa "Sinistra per..." - elezioni in ateneo. Trionfa "Sinistra per..." - Trionfo di "Sinistra per..." alle elezioni della rappresentanza studentesca. Con oltre il 60% di preferenze esprime la totalità degli organi centrali: 4 senatori accademici su 4, 2 consiglieri di ...

Usa, manifestanti pro-Gaza smantellano accampamento all'Università di Berkeley - Usa, manifestanti pro-Gaza smantellano accampamento all'Università di Berkeley - (LaPresse) I manifestanti pro-Palestina dell'Università di Berkeley hanno cominciato a smantellare il loro accampamento nel campus dell'ateneo californiano. Decine di campus americani sono stati ...