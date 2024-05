Elezioni comunali in Lombardia 2024 | quando - dove e come si vota l’8 e 9 giugno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In occasione dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9laandrà al voto anche per eleggere i sindaci di comuni e capoluoghiBergamo, Cremona e Pavia. Andranno al voto 959 comuni su 1.502, il 64 per cento.

Milano, 8 maggio 2024 – Non solo il crollo del cantiere a Firenze, la strage di Suviana e l’ultimo episodio che si è verificato a Palermo: le morti sul Lavoro sono un tema, o meglio un problema all’ordine del giorno e la Lombardia non è esente ...

Beduschi: "Lavoriamo al contrasto della Psa da mesi" - Beduschi: "Lavoriamo al contrasto della Psa da mesi" - E’ tutto sotto controllo, e rischiare di venire ulteriormente penalizzati per essere stati bravi (come certamente è accaduto in lombardia) ci sembra francamente troppo». Anche perché nel confronto con ...

Maltempo in Veneto, strade come fiumi nella bassa padovana - Maltempo in Veneto, strade come fiumi nella bassa padovana - Casale di Scodosia (Pd), 15 mag. (askanews) - Strade che si sono trasformate in fiumi nella bassa padovana, in Veneto, regione flagellata dal maltempo assieme alla lombardia. Nelle immagini Casale di ...

Attiva anche l'app per le prenotazioni sanitarie in Lombardia - Attiva anche l'app per le prenotazioni sanitarie in lombardia - Dopo il fascicolo sanitario in internet ora è attiva anche una applicazione per i cellulari che permette di prenotare le visite mediche dopo aver avuto la ricetta medica.