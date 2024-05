Elezioni Bari - per il sondaggio sarà derby nel centrosinistra | Ballottaggio tra Laforgia e Lecces - flop del centrodestra

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gli arresti per voti di scambio, le sospette infiltrazioni mafiose e gli accesi scontri politici e terremoti nell’amministrazione comunale disembrerebbero non aver intaccato il consenso del. O almeno così sembra a leggere i risultati di un recente. A poco meno di un mese dallecomunali nel capoluogo pugliese, con il sindaco dem Antonio Decaro pronto a correre per le Europee, ilspaccato è avanti. Mentre ilunito deve rincorrere. È quanto emerge dalfatto da Yoodata il 13 maggio scorso e pubblicato sulla pagina Instagram Intenzioni di voto. Alla domanda “per quale candidato a sindaco divoterà?”, il 34%-38% ha risposto Michele ...

Pd e M5s ancora nel caos per le elezioni amministrative a Bari , dove i due candidati, Leccese e Laforgia sono ancora in corsa. Spunta un terzo nome, Nicola Colaianni , che potrebbe riunire il campo largo. Anche se Giuseppe Conte frena : "Non abbiamo ...

Non sono bastati mesi di trattative e scontri, primarie saltate dopo lo strappo del M5s di Giuseppe Conte nello sfondo delle inchieste giudiziarie, né il tentativo disperato di un terzo nome in grado di fare sintesi. alla fine, dopo l’ultimo ...

Talerico torna in Forza Italia, a Catanzaro resta l'appoggio a Fiorita - Talerico torna in Forza Italia, a Catanzaro resta l'appoggio a Fiorita - Oggi l'ufficializzazione. Passa da Noi Moderati al partito "Azzurro". Invece Katya Gentile potrebbe lasciare Forza Italia per aderire alla Lega di Salvini. Per il Pd, ieri, De Caro ha fatto tappa a Vi ...

Decaro a Reggio, il Pd si prepara alle Europee: "Falcomatà ha amministrato bene" - Decaro a Reggio, il Pd si prepara alle Europee: "Falcomatà ha amministrato bene" - Il governo aveva aperto la possibilità del terzo mandato per i Comuni fino a 15.000 abitanti, che poi sono 7300 su 8000 comuni, ne sono rimasti fuori solo 730 che sono i comuni più grandi, quelli ...

Elezioni, il sondaggi delle comunali di Bari. Avanti i due candidati di centrosinistra ma la partita è tutta da giocare - Elezioni, il sondaggi delle comunali di bari. Avanti i due candidati di centrosinistra ma la partita è tutta da giocare - Comunali, l'ultimo sondaggio di bari: avanti i due candidati di centrosinistra, staccato il centrodestra. I dati ...