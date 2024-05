Elezioni Aversa | centrosinistra unito con Mauro Baldascino

(Di mercoledì 15 maggio 2024), una vita passata associazioni antimafia come Libera e Comitato Don Diana, ha raccolto l’invito dele accettato la candidatura a sindaco di, decisione che ha comportato la rinuncia alla candidatura a primo cittadino di Alfonso Golia, sindaco fino all’ottobre 2023 quando si dimise dopo la bocciatura del bilancio da parte del Consiglio comunale. “Come primo atto di questa campagna elettorale – ha detto– sento il dovere di ringraziare La Politica che serve, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Centro democratico eprogressista per la fiducia accordata alla mia persona in questa avventura che, ne sono sicuro, ci regalerà grosse soddisfazioni”. A favore di ...

Sticchi Damiani, Corvino e la svolta Gotti: il Lecce resta in A senza giocare - Sticchi Damiani, Corvino e la svolta Gotti: il Lecce resta in A senza giocare - Un Lecce da record. Non era mai accaduto in più di cento anni di storia di ottenere la permanenza in serie A senza giocare, davanti alla tv. Nelle otto precedenti salvezze infatti solo ...

Elezioni, in Campania 168 comuni al voto: a Casal di Principe la sfida dopo il sindaco anticlan - Elezioni, in Campania 168 comuni al voto: a Casal di Principe la sfida dopo il sindaco anticlan - Sono 168 i Comuni della Campania chiamati al voto l'8 e 9 giugno: poco più del 30% del totale dei centri di tutta la regione. Diciassette hanno più di 15mila abitanti, ...

Elezioni amministrative, la carica dei candidati a sindaco - Elezioni amministrative, la carica dei candidati a sindaco - In Campania 168 Comuni al voto, 17 con più di 15mila abitanti. Avellino unico capoluogo alle urne. Rinnovo anche per tre amministrazioni sciolte per infiltrazioni malavitose ...