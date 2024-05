Elezioni a Marsciano | super match tra tre candidati

Elezioni in Umbria: al voto 60 Comuni. Ecco le liste e gli aspiranti sindaco - elezioni in Umbria: al voto 60 Comuni. Ecco le liste e gli aspiranti sindaco - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

L'esercito degli aspiranti candidati - L'esercito degli aspiranti candidati - In corso le verifiche della commissione elettorale sulle candidature presentate ieri. Al voto 60 comuni umbri l'8 e il 9 giugno ...

Elezioni, a Marsciano in due sfidano la sindaca uscente Mele: i nomi delle liste - elezioni, a marsciano in due sfidano la sindaca uscente Mele: i nomi delle liste - di Dan.Bo. Corsa a tre a marsciano dove l’8 e 9 giugno i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. La sindaca leghista Francesca Mele, appoggiata da tutto il cen ...