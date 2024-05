Elezioni a Gubbio | sarà sfida a sei Presentate 19 liste | è un record

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 –corsa a sei a: cinque uomini e una donna. In lizza per l’incarico da sindaco ci sono Alessia Tasso, Vittorio Fiorucci, Rocco Girlanda, Leonardo Nafissi, Gabriele Tognoloni e Francesco della Porta. Sono ben 341 i candidati al consiglio comunale e 19: un. Nel dettaglio tutte lee i nomi: ALESSIA TASSO Liberi e Democratici: Luca Alunno detto “Pepolo”, Vilma Cacciamani, Susi Casagrande, Giacomo Castellani, Stefano Ceccarelli, Carolina Maria D’Ovidio, Erika Fiorucci, Claudia Fofi, Asia Fumanti, Marco Lilli, Francesco Mencarelli, Michele Menichetti, Simona Minelli, Emilio Morelli, Moreno Moriconi, Lorenzo Notari, Letizia Pannacci, Massimo Pannacci, Edoardo Paradisi, Nicolò Pencedano, Marta Pierucci, Mirko Pompei, Maria Rita Rogari. ...

Festa dei Ceri, le voci da piazza Grande: «una cosa indescrivibile» - Al via alla Festa dei Ceri di gubbio, l'Alzata a mezzogiorno in una piazza Grande appena rinnovata. Un momento estremamente sentito da tutta la popolazione. Interviste di Fabrizio Troccoli Montaggio ...

DS Gubbio sul futuro: "Mi sono preso un periodo di riflessione" - Tanta incertezza sulle prossime mosse di Davide Mignemi, direttore sportivo del gubbio al centro di diversi interessamenti. Intervenuto a Trg Media Network, il dirigente non si è sbottonato troppo: ...

Gubbio, la Festa dei Ceri. Già dall'alba l'entusiasmo e gli appuntamenti della tradizione - Elettrizzante come sempre, in mattinata c'è stata l'Alzata dei Ceri in piazza Grande. La manovra è andata a buon fine coi tre Ceri che hanno poi iniziato il giro per le vie della città. Nel pomeriggio ...