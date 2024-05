Elezioni a Firenze - Schmidt | Palazzo del Podestà al Galluzzo a una cooperativa? Chiedo accesso agli atti

(Di mercoledì 15 maggio 2024): " "Ildelè un grande bene della storia del. Questostorico sarebbe stato l'ideale sede per gli Uffizi Diffusi o per avere una presenza decentrata degli uffici amministrativi, ma anche pervità culturali, di formazione per le associazioni" invece "è stato dato a unaper farne un uso abitativo. Qui avremmo dovuto mettere le funzioni pubbliche, quindi chiediamo l'" L'articolo proviene daPost.

Torna la rassegna 'Conosci il tuo patrimonio': a Varese quasi trenta incontri da maggio a dicembre - Ritrovo in piazza Battistero Sabato 13 luglio 2024 ore 15.00 Palazzo Estense. Ritrovo in via Sacco Venerdì 19 luglio 2024 ore 18.00 il parco di Villa Toeplitz. Ritrovo in viale G. B. Vico, all'...

VIDEO - SETTING / Videoarte: Origini e Sperimentazioni - Edizione #2 La seconda edizione della rassegna parte con la prima fase. A cura di ... - ... presenterà presso le Ex - Scuderie di via del Podestà, venerdì 31 maggio 2024 ore 18, una ... Palazzo del Governatore, Cento, 1991; Polipoesia 10: La grandeur di Gengis Khan (1'16"), Il sapere scopo di ...