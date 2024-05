Nel Comune di Firenze , dice Schmidt , "abbiamo visto in questi anni un poltronificio. Ci sono tanti posti creati solo per avere delle poltrone", un qualcosa di "costosissimo ma non molto efficace". Ad esempio c'è poltronificio "nel settore della ...

Elezioni a Firenze, Funaro: “Inopportuna candidatura Buscemi”. Lista Centro: “Passo indietro anche di Casaredi” - Elezioni a firenze, funaro: “Inopportuna candidatura Buscemi”. Lista Centro: “Passo indietro anche di Casaredi” - firenze – Andrea Buscemi non parteciperà alla contesa elettorale e firenze. Passo indietro e stop alla corsa dopo che ieri la candidata del Pd, Sara funaro, ha imposto un alt perentorio sul nome ...

Fdi nel tempio laico della movida. Il ministro Lollobrigida e i candidati: "Qui serve qualcuno che ami il bello" - Fdi nel tempio laico della movida. Il ministro Lollobrigida e i candidati: "Qui serve qualcuno che ami il bello" - Tra palloncini, Spritz e bruschette, in piazza Ferrucci, tanti volti ’vecchi’ e nuovi della destra fiorentina "Per una città straordinaria Schmidt è la persona giusta. Qua un sistema di potere che spr ...

Bufera per Buscemi in lista per Funaro, chiesta la rinuncia - Bufera per Buscemi in lista per funaro, chiesta la rinuncia - Bufera a firenze per la presentazione della lista Centro a sostegno di Sara funaro, candidata sindacoper il centrosinistra. Due i personaggi su cui è nata ...