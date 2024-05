Elezioni a Castiglione del Lago | un terzetto per il Comune

Elezioni in Umbria: al voto 60 Comuni. Ecco le liste e gli aspiranti sindaco - elezioni in Umbria: al voto 60 Comuni. Ecco le liste e gli aspiranti sindaco - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

'Boom di disinformazione in vista delle elezioni europee' - 'Boom di disinformazione in vista delle elezioni europee' - La disinformazione cresce "sensibilmente" in Europa in vista delle elezioni europee, con un aumento "sia qualitativo che quantitativo", che punta come al solito a creare "confusione e sfiducia nel pro ...

ELEZIONI AMMINISTRATIVE, VALDICHIANA E TRASIMENO: IL CENTRO SINISTRA RISCHIA FORTE IN ALMENO DUE COMUNI, LA DESTRA PURE… - elezioni AMMINISTRATIVE, VALDICHIANA E TRASIMENO: IL CENTRO SINISTRA RISCHIA FORTE IN ALMENO DUE COMUNI, LA DESTRA PURE… - La campagna elettorale per le amministrative dell'8 e 9 giugno è ufficialmente aperta. Sabato scorso è scaduto il termine ...